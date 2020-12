Buscan a youtuber que quemó a sus amigos para imitar escena de 'Harry Potter'

Colombia. Un youtuber identificado como Felipe Simijaca, es buscado por las autoridades después de que compartiera en sus redes sociales un video recreando una batalla de la película 'Harry Potter'.

El joven que radica en Bucaramanga, Colombia, realizó con ayuda de unos amigos, una escena de 'Harry Potter' con bengalas que simulaban ser un arma, lo que ocasionó que la mayoria de ellos resultaran lesionados.

Cada uno de nosotros es un adulto y responsable de sus propias acciones, se aseguró de no tocar a ninguna de las personas del sector con esta actividad. Este video no es apto para menores. Estas actividades no deben realizarse, ya que ponen en peligro la integridad de cada persona, provocando quemaduras de segundo grado. ¡No lo intentes!", había advertido el youtuber.