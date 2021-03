VIDEO: Madre de 5 niños entra en coma por COVID y su esposo pide ayuda

Estados Unidos.- Un hombre está pidiendo ayuda a especialistas de medicina que atiendan a su esposa de 33 años que quedó en coma tras contagiarse de Covid-19.

Mediante un video subido a Facebook, Armando Gallardo, residente de Texas, en Estados Unidos, informó que su esposa Victoria Gallardo, una madre de cinco niños, incluido un bebé de 1 mes, está en coma inducido médicamente.

Me rompe el corazón cuando el médico dice que no hay nada más que puedan hacer… Ella no ha terminado. No hay forma. No nos vamos a rendir", comentó Armando.