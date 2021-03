Profesor pierde su casa por crisis de COVID y alumnos lo ayudan

Estados Unidos.- La conmovedora historia de un profesor jubilado que perdió su casa debido a la crisis por Covid-19, se ha vuelto viral en redes sociales.

Se trata de José Villaruel un hombre de 77 años de edad que tras perder su casa tuvo vivir en su auto en un estacionamiento en California, Estados Unidos.

El hombre de la tercera edad fue detectado meses después por un residente llamado Steven Nava, quien descubrió que José daba clases en una escuela secundaria.

Durante las últimas semanas, noté a un hombre mayor sentado en un vehículo en un estacionamiento cerca de mi casa… Me di cuenta de que tenía todas sus pertenencias en su auto, y ahí fue cuando me di cuenta de que no tenía hogar…. Hablé con él y me dijo que la única fuente de ingresos era un cheque mensual del Seguro Social y que la mayor parte de ese dinero se envió a su esposa, que está muy enferma en México”, comentó Steven Nava.