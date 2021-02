Antes de fallecer por COVID, padre deja a hijo conmovedora carta de cumpleaños

Colombia.- Una publicación en redes sociales se ha vuelto viral y conmovió a todos los usuarios pues un hombre había dejado una carta a su hijo durante su dura batalla contra Covid-19.

Los hechos se registraron en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, después de que Julio Córdoba, un ingeniero agrónomo, fuera internado en la Clínica Medical Duarte tras presentar síntomas graves de la enfermedad.

Según informaron los familiares de Julio, el hombre decidió escribir una carta el pasado 18 de febrero a su hijo que cumplía años ese día.

Sin poderse despedir personalmente de su hijo ni poder abrazarlo, ese mismo día Julio tuvo que ser entubado y perdió la batalla contra Covid-19.

Cuando Córdoba falleció, los médicos le entregaron al menor la carta de despedida de su padre, en la cual le pedía perdón por no poder estar con él en su cumpleaños.

Hijo, con lágrimas en mis ojos escribo estas palabras para ti esperando que pases un cumpleaños especial al lado de tus amigos, tu mamá y demás familiares. Te deseo lo mejor del mundo y espero que la vida me permita poder pasar más cumpleaños a tu lado…. Te pido que me disculpes por no poder compartir este día contigo, pero mi mente y mi corazón están allá contigo desde la distancia. Te mando un fuerte abrazo con tu mamá", escribió el hombre.