La monja Lucile logra vencer al COVID días antes de cumplir 117 años

Francia.- La mujer más longeva de Europa, Lucile Randon, logró vencer al Covid-19 una semana antes de cumplir sus 117 años.

Lucile Randon, tomó el nombre de Hermana Andre cuando se unió a una orden caritativa católica en 1944 en Francia, según detalló el medio local France 24.

La monja había dado positivo a Covid-19 en una casa de retiro llamada Sainte Catherine Labouré ubicada en la ciudad de Toulon el pasado 16 de enero, sin embargo, no presentó ningún síntoma de gravedad, por lo que solo permaneció aislada en la casa.

No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir... Estoy feliz de estar aquí, pero desearía estar en otro lugar, únete a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela", comentó la mujer al medio.