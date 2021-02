Abuelito se contagia de COVID y su piel se pone amarilla

Reino Unido.- Un hombre de 69 años de edad tuvo una reacción poco común en la piel después de que se contagió de Covid-19.

Según detalló Lenny Jones de Gales, Reino Unido, una mañana se percató que tenía la piel amarilla, por lo que tuvo que acudir a un hospital para saber de qué se trataba.

Me desperté una mañana y pensé que había algo mal con el espejo del dormitorio porque estaba amarillo, tengo ictericia y, para decirlo claramente, me parezco a Bart Simpson”, comentó el hombre al medio local Cheshire Live.

Jones fue acompañado por su esposa Sue al Hospital Countess, en donde le hicieron una prueba de Covid-19 y resultó positivo por lo que tuvo que permanecer en el nosocomio.

Cuando me mudé a la sala de Covid, vi a toda la gente con oxígeno y fue aterrador. Me sentí devastado de estar allí, fue tan perturbador. No pude ver a mi esposa ni nada. Las únicas personas que venían cuando la gente pasaba, así que sabes que no vas a lograrlo", detalló Lenny.