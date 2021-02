Vierte saliva de paciente COVID en bebida para intentar contagiar a jefe

Turquía.- Un hombre está siendo buscado por la policía después de que se descubriera que había comprado saliva de un paciente con Covid-19 para ponerla en una bebida de su jefe.

Los hechos se registraron en Turquía, cuando un vendedor de automóviles identificado como Ramazan Cimen había sido descubierto por su jefe Ibrahim Unverdi robando alrededor de 30 mil dólares.

Según información del medio The Sun, el hombre se defendió y dijo que el dinero se lo había dado a una persona sin hogar.

Posteriormente, otro empleado le comentó a Ibrahim Unverdi, que realmente el dinero robado fue usado para comprar saliva de un paciente con Covid-19.

El periódico local Hurriyet detalló que el hombre tuvo que acudir a denunciar Ramazan porque presuntamente la saliva fue puesta en una bebida que era destinada para él.

Esta es la primera vez que escucho de una técnica de asesinato tan extraña. Gracias a Dios no me enfermé. Dios siempre está con los buenos”, comentó Unverdi.

Así mismo, Unverdi denunció que ahora el empleado le ha estado mandando mensajes con amenazas de muerte, por lo que la policía está en busca de él.

Preferiría que me matara en lugar de intentar infectarme con el virus. Mi madre y mi padre tienen una enfermedad crónica. Si me contagio con Covid-19, podría haber infectado a mi familia y a los que me rodean", expresó el empresario.