Café en bolillo se vuelve viral... y sí, viene de la CDMX

CDMX.- Dicen que en la Ciudad de México todo lo ponen en bolillo... y puede que tengan razón, o al menos así parece ser con esta nueva forma de servir el café que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Publicado primero en la plataforma TikTok, el video de un joven sirviendo café en una mitad de bolillo como si fuera una taza rápidamente llamó la atención de los internautas, cuando el usuario @austin.catess mostró el arte que realizaban un café latte.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

Guisos, tamales, otros bolillos o hasta líquidos como este café, tal parece que no hay límites a la hora de imaginar lo que se puede poner dentro de un bolillo.

Aunque esta propuesta se volvió viral no sólo por su creatividad, si no que incluso podría ayudar a cuidar el medio ambiente al no usar vasos desechables. Y terminado el café, se puede comer el bolillo.

Cafés originales

Esta no es la primera vez que se sirve café de una forma creativa en algo que no es un vaso o una taza.

De acuerdo con El Universal, en Australia una cafetería ofrecía el "avolatte", un café servido en cáscaras de aguacate.