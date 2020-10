Cámara en auto capta a valet parking en busca de objetos de valor

Puebla.- Un conductor ha revelado cómo un hombre que labora en un valet parking del centro de Puebla comenzó a buscar al interior objetos de valor.

En el video se observa al trabajador analiza el coche mientras va entrando al estacionamiento, pero cuando lo estaciona, saca una lámpara y comenzó a buscar en compatimentos algún objeto de valor que hayan dejado en el coche; mientras realiza esto, voltea varias veces hacia el exterior para asegurarse que no lo descubran.

Según los datos de la grabación, esto ocurrió durante el 25 de octubre, en el estacionamiento ERYC.

El dueño del vehículo decidió compartir el video para prevenir a otros clientes de valet parking de este tipo de actitudes.

Si bien no encontró qué robar porque ya no dejé ni siquiera monedas que no tendría por qué sacar, ya que no deberían estar revisando el vehículo, sí comparto esto para que se cuiden”, redactó en su publicación.

¡Amigos! Quienes me conocen saben que no es la primera vez que capto en video a “vallet parking” o personas que trabajan...

Según el conductor, esta ha sido la primera vez que logró grabar un acto así, pues en ocasiones anteriores ya le habían robado algunos artículos al dejar su coche en el valet parking de restaurantes en la Ciudad de México, informa Tv Azteca.

Porque sé que no sólo me ha pasado a mí, pero posiblemente no te has dado cuenta que también revisan tu vehículo cuando lo dejas en lugares así. Aclaro que también he grabado a personas honradas y las felicito, pero este tipo de lacras es por las que nuestro país está jodido. Esto fue en un estacionamiento público del centro histórico de Puebla. Y así me ha pasado en restaurantes conocidos y también en la CDMX”, escribió.