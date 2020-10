Cambiados al nacer: dos bebés fueron criados por los padres equivocados

Colombia.- Dos familias se llevaron al bebé equivocado en un hospital y criaron a las menores como propias durante cuatro años.

Los hechos se registraron hace cuatro años en un hospital Barranquilla, Colombia, cuando enfermeras entregaron a dos bebés a las familias equivocadas, posteriormente, José Hernández, el padre de una de ellas, se percató de lo sucedido y emprendió un viaje para encontrar a su pequeña.

Según información del medio local El Heraldo Colombia, Hernández intuyó que la hija que tenía en su casa, no era suya, por lo que decidió realizarse una prueba de ADN e investigar para saber qué le sucedió a su hija biológica.

Tras tener resultados de la prueba de ADN, el hospital entregó a Hernández la información de las mujeres que habían tenido hijos el 21 de marzo del 2006, el hombre encontró a la mujer que sin saberlo tendría a su hija, a la que contactó por Facebook y le contó la historia.

Desde que todos nos enteramos ha sido difícil. Las mamás, lógicamente, están encariñadas con las bebés que en la actualidad tienen 4 años. Yo durante estos meses he ayudado a ambas, a la primera por ser mi hija legal y a la segunda por ser mi hija biológica. La niña que vive acá cerca siempre me ha dicho papá y la otra ya está asimilando que yo soy su padre. Esta última la tiene más fácil porque ella no tuvo la figura paterna hasta que yo aparecí”, dijo Hernández.