Captan a maestra pateando a una niña en la biblioteca de la escuela

Shawnee.- En Kansas, Estados Unidos, una madre grabó a una maestra pateando a su hija de 5 años en la biblioteca de la escuela y denunció que la escuela no hizo nada al respecto.

La mujer dijo que se enteró del maltrato porque se lo dijo su propia hija y que, a pesar de haber evidencia en video, la escuela no le informó de nada.

El portal KCTV5 reportó que el incidente ocurrió en la Primaria Bluejacket Flint, en Shawnee, Kansas.



Violencia en la escuela

La mujer, que pidió no ser identificada y ocultar el nombre de su hija, dijo que fue a recogerla el 21 de febrero y de inmediato se dio cuenta de que algo estaba mal.

Al preguntarle a su hija de 5 años cómo le había ido en la escuela, la niña le dijo: "No me agrada mi maestra. Es muy mala y me pegó en el brazo".

Fue entonces cuando la mujer se dio cuenta que tenía un enorme moretón en el brazo.

La niña tenía marcas por el maltrato de la maestra. Foto: Pixabay

Al hablar con la directora para decirle lo que había ocurrido, supo que su hija le había dicho a otra maestra sobre lo ocurrido, pero nadie hizo nada.

Ignoran a niña

Al enfrentar a la maestra Crystal Smith, la acusada de haber golpeado a su hija, ésta intento culpar a la niña, diciendo que se había estado subiendo a los libreros y que probablemente se había lastimado por estar jugando de una manera peligrosa.

Sin embargo, esta explicación no convenció a la madre. Averiguando más, supo que la escuela tenía cámaras de vigilancia, por lo que podría haber un video de lo sucedido. Pero el colegio no le permitió verlo hasta una semana después.

La niña le dijo a su madre que no le agradaba su maestra "porque era mala con ella". Foto: Pixabay

En el video, se puede ver cómo la niña se niega a volver al salón de clases con su grupo y se esconde en uno de los libreros. En ese momento, la maestra la toma por un brazo, la arrastra por el suelo e incluso la patea cuando cree que nadie está viendo.

Autoridades del Distrito Educativo de Shawnee Mission aseguraron que en cuánto supieron del video, despidieron a la maestra en cuestión.