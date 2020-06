Captan presunto caso de abuso policial, hombre muere asfixiado en Argentina

Argentina.- Captan otro presunto caso de abuso policial, hombre muere asfixiado tras intento detención.

En esta ocasión, los hechos se registraron en el centro decuandode 43 años, fue detenido por varios policías por presunto

Según información de medios locales, uno de los elementos de seguridad le apoyó la rodilla en la espalda primero y después le pegó un pisotón, también en la espalda y el hombre solo se quejaba.

Yo no hice nada; que me revisen que no tengo nada, ¡revisame!”, gritó el hombre.