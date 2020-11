Cargó a su hija con cáncer por 5 km para ingresar al pueblo

Argentina.- Durante el 16 de noviembre, esta situación provocó indignación en la población, pues los padres de Abigail Jiménez, paciente oncológica, tuvieron que llevar a su hija cargándola por cicno kilómetros para poder ingresar a su provincia de Santiago del Estereo.

Durante las primeras horas del lunes, la familia viajó a Tucuman para que Abigail, de 12 años, recibiera su tratamiento, el cual recibe desde los 7 años.

Cuando retornaron a su ciudad, fueron retenidos durante dos horas en la frontera, bajo el rayo del sol y moscas; el video captado del momento se ha viralizado, pues el papá decidió tomar a su hija (quien llora incontrolablemente), y caminar con ella para poder llegar a su hogar, según informa Infobae.

Yo la traigo siempre y nunca me hacen problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dijo Diego.