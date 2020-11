Carolina Herrera dice que las mujeres sin clase usan bikini o jeans tras los 40

Venezuela.- El ícono de la moda en latinoamérica, Carolina Herrera, aseguró que cierta ropa es solo para jóvenes y no deben ser usados por mujeres mayores de 40 años.

La mujer nacida en el año 1939 en Caracas, Venezuela, habló de los años en que envejece una mujer y sobre todo porque su apariencia es mayor.

Pero uno de los detalles que más sorprendieron fue que la diseñadora asegura que los jeans y los bikinis son para jóvenes y no deben ser usados por mujeres mayores.

Si no eres joven, no puedes usar minifaldas, bikinis y jeans… No hay nada de malo en envejecer. ¿Qué pasa cuando tratas de detenerlo?... ¿Crees que usar jeans debería verse más joven?”, comentó la diseñadora.