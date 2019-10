Casi linchan a ladrón; hasta el perro que pasaba lo atacó

Argentina.- Un hombre se llevó una golpiza de parte de vecinos de la ciudad de Córdoba en Argentina, luego de que haya sido sorprendido en medio de un asalto a una tienda.

Los hechos fueron grabados por una cámara de seguridad cercana. En las imágenes se puede observar cuando un hombre estaciona su motocicleta e ingresa a la tienda. Según el testimonio de la víctima, el tipo se hizo pasar por un cliente y le pidió un refresco. De pronto, y sin importar que la tendera cargaba a su bebé en el brazo y que estaba presente su hermana de diez años de edad, el hombre se puso detrás del mostrador y le pidió el dinero de la caja.

Dame toda la plata o te quemo", recuerda que le dijo el asaltante.

Los vecinos intentaron linchar al agresor

Entonces, cuando el delincuente pensaba emprender la huida, se topó con el esposo de la víctima, que apenas llegaba al local. En un principio, el hombre intenta dejar encerrado al maleante dentro de la tienda, pero después recapacita que su mujer y su hija también están dentro, por lo que le permite salir.

El rufián intenta subir a su motocicleta y partir, pero el esposo se lo impide. Para ese momento comienzan a llegar los vecinos, alertados por una alarma vecinal, y todos comienzan a golpear a la víctima con palos, botellas, y hasta su propio casco. La tendera, aún con su bebé en brazos, sale del local y golpea al hombre, y un perro que pasaba por la calle le tira un par de mordidas

Finalmente, el ambiente se calma y el agresor huye en la moto. Después la Policía de Córdoba confirmó que habían detenido al sujeto, aunque la víctima declaró que otras personas, presumiblemente familiares del asaltante, se han hecho presentes en la tienda y los han intimidado.

"El viernes yo estaba parada ahí, eran las once y media de la noche, mi marido estaba acá acomodando los cajones, había venido un amigo, el padrino de una de las nenas, y estaba un vecino que vino a comprar y se quedó a la charla. Y en eso escucho: "Agáchense", y me agacho, y escuchaba el "clack, clack". La bala no salía pero se escuchaba como gatilleaban".

A continuación presentamos el video de los hechos. Se recomienda discreción.

Con información de Cadena 3 y El Doce.