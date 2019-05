Cautiva mamá que le narra un gol a su hija ciega

Argentina.- Un video se está robando el corazón de todos en redes sociales. Se trata de una mamá argentina que narra a su hija invidente un partido de futbol.

El clip publicado en twitter registra el momento específico del gol con el que el Arsenal de Sarandi venció 1-0 a Sarmiento de Junín y con el que asciende a la Primera División Argentina, de acuerdo al portal de noticias Excelsior.

Y si, le grité fuerte el gol! y sí, le grito en el auto! pero su cara no refleja mas q esa linda sonrisa. Gracias a todos x comprender esta pasión, gente de todos los clubes. Para mi esto es re normal pero veo que fue muy impactante para otros. Mia, criada con alboroto y amor pic.twitter.com/mxtwj03tD0

MOMENTO LLENO DE EMOCIÓN

Carla Giménez y su hija Mía disfrutaron al máximo lo acontecido en la cancha de Banfield. Ambas grandes “hinchas” del Arsenal.

Tras el partido, la propia Carla subió a su cuenta un video en el que se observa narrando y celebrando el memorable gol del ascenso de su equipo.

Cada madre/padre dice q su hijo es el mejor, y yo pienso que mi hija es la mejor de todas. Ella es ciega de nacimiento, y este es el mejor gol d mi vida q m tocó relatarle. No existen palabras que describan el orgullo q siento cuando la veo gritar el gol Gracias @sergiorondina1 ���� pic.twitter.com/FnD0yNqtlZ

El video es especialmente tierno porque Mía es invidente debido a una enfermedad conocida como Síndrome de Morsier o Displasia Septo-Óptica Congénita, la cual afectó su visión y motricidad.

Pero eso no fue impedimento para que gozara al máximo el partido, su mamá le describió toda la emoción que se vivía en el encuentro.

Es evidente la alegría que sintió cuando el balón se incrustó en la portería rival con el penal de Leandro Gerate, a los 18 minutos del primer tiempo.

Vos le mostraste a todos que tu condición no imposibilita el amor!! Hoy la gente se da cuenta q tiene tema para hablar con vos, que te gusta socializar. No mas indiferencia ni con Mia ni con ningún ser humano que este padeciendo algun infortunio! Te amo, hija. Sos mi heroe!!! pic.twitter.com/QB5cVr9Q55

Cada madre/padre dice que su hijo es el mejor. Yo pienso que mi hija es la mejor de todas. Ella es ciega de nacimiento y este es el mejor gol de mi vida que me tocó relatarle.

No existen palabras que describan el orgullo que siento cuando la veo gritar gol”, escribió Carla en Twitter.

"ARSENAL ES FAMILIA"

Un programa de televisión argentino acercó a la joven madre al entrenador del Arsenal Sergio Rondina y ahí expresó su admiración al equipo:

Por su parte, Rondina agradeció y explicó que él mismo le dio retweet al video:

Carla me arrobó. Quise escribir, pero no sabía qué ponerle. Me salió retwittearlo para que se hiciera viral. Estoy feliz porque haya podido disfrutarlo con Mía en la cancha”, dijo emocionado.