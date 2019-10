¡Cautivador video! Alumnos del IPN así despidieron a José José desde su salón

CDMX.- El día de ayer se llevó a cabo la despedida de José José, además de diversos homenajes, sin embargo, alumnos y docentes de distintas instituciones educativas no pudieron asistir a los eventos, por lo que un profesor despidió al intérprete desde su aula.

En un video, publicado en la cuenta de Twitter de la periodista Azucena Uresti, se puede ver como un maestro de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) les comenta a sus alumnos que por sus ocupaciones no pudieron asistir a las despedidas de José José.

Pero que les propone que desde su salón le hagan una merecida despedida-homenaje a ‘El Príncipe de la Canción’, con 30 segundos de silencio.

Y cómo en este día no pudimos ir a la despedida, no pudimos ir a Bellas Artes, no pudimos ir a la Basílica, no podemos ir a Clavería, al monumento, hoy lo vamos a despedir aquí con todo respeto al señor José José guardando 30 segundos de silencio”, comenta el profesor.