¡Chistosa educación! Es estudiante y payaso, y tuvo que dar una exposición disfrazado

Perú.- Un joven que trabaja como payaso para pagarse sus estudios universitarios fue captado mientras daba una exposición con todo y su disfraz, imagen por la que se hizo viral en la red.

De acuerdo al reporte de medios locales, se trata de Raúl Rivera, un joven peruano que cursa la carrera de Derecho en la Universidad de San Pedro de Huacho en su país, pero que al mismo tiempo trabaja como payaso en fiestas infantiles de la localidad junto a su esposa, con quien protagoniza “El Show de Tatty y Pirulin”.

El día que se tomó la foto, el pasado 28 de enero, Raúl tenía un evento y una exposición importante casi en el mismo horario, así que para cumplir con los dos compromisos, decidió acudir disfrazado a clases para ahorrar tiempo. Así dio su exposición, y fue cuando le sacaron la imagen que se hizo viral en redes sociales.

Pero lejos de sentir vergüenza por ser captado cuando estaba caracterizado, Raúl respondió a través de Facebook, y se dijo orgulloso tanto de su oficio como de su educación.

Hoy me tocó exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente abogado”, escribió.