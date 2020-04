Chofer niega a enfermero subirse al camión y llora de impotencia

Monterrey.- Un enfermero llorando de impotencia, denunció en sus redes sociales que un chofer del transporte público le negó subirse al camión pues portaba el uniforme del hospital.

Debido a la contingencia por coronavirus (Covid-19), el personal médico se ha visto afectado en lugares públicos, pues se teme que propaguen la enfermedad, desde aventarles café hirviendo hasta huevos en el uniforme es de lo que han sido víctimas.

En esta ocasión, un joven regiomontano fue víctima de rechazo, pues cuando estaba a punto de abordar el camión que lo llevaba a su trabajo, el chofer le negó la subida, lo cual provocó que el joven sintiera enojo e impotencia.

Mediante un video publicado en sus redes sociales, el enfermero llamado Uziel Caranco, explicó la situación de discriminación por la que está pasando el personal médico.

Un camión no me quiso subir porque traía el uniforme”, comentó el afectado.

Así mismo, comentó que ya llevaba más de 20 minutos esperando el camión y que cuando este llegó, el chofer dejó subir a todas las personas, excepto a él.

Me dijo fuerte y claro: ‘no, tú no subes’ y sentí súper feo porque la gente se me quedó viendo”, comentó.