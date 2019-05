Chucky el muñeco diabólico termina con la vida de Woody de Toy Story

Estados Unidos.- Adiós vaquero, el muñeco diabólico, Chucky mata al querido Woody de las películos Toy Story en la nueva imagen promocional.

En la imagen compartida a través de la cuenta de Instagram, childsplaymovie, se muestra la escena donde se puede ver al personaje de Disney en el suelo con el texto "There's a new sheriff in the town...", que en español quiere decir "Hay un nuevo sheriff en el pueblo..."

Este remake de Chucky, se estrenará en junio de este año al mismo tiempo que la película de Toy Story 4, debido a ello, la producción decidió compartir esta imagen.

Tal vez es una mofa a la competencia ya que Chucky promete apoderarse de la taquilla.