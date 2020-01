¿Cómo este joven descubrió que tenía cáncer por un pelotazo?

Argentina.- Todo empezó como un partido de fútbol en el que Jonathan Martin Jaime recibió un golpe en una pierna. La lesión que originalmente lo dejó fuera del partido, lo llevaría a descubrir que padecía cáncer de huesos.

Al principio, el joven de Buenos Aires, Argentina, fue trasladado al Hospital de Boulogne; sin embargo, fue derivado al Hospital Central de San Isidro, ya que no tenían traumatólogo en el primero, reporta Todo Noticias.

Aunque al principio le recetaron antiinflamatorios y le indicaron reposo, pero con los días se le hincharon el tobillo y el pie.

Tras 4 meses, la lesión de Jonathan no mejoraba y a pesar de las radiografías y estudios que le hacían, no encontraban la causa.

Aunque varios médicos seguían diciéndole que era "un golpe mal dado", finalmente un especialista en el Hospital Ángel Roffo reconoció que aquello era más grave.

Carolina Brizuela, madre de Jonathan, explicó que ahí finalmente les dijeron que lo que tenía era sarcoma de Ewing.

En el Roffo me explicaron que estaba avanzado, me preguntaron por qué no lo había llevado antes", cuenta a Con Bienestar Carolina.