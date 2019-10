Con impresoras 3D, joven construye sillas de ruedas para perritos

Argentina.- Dejando de lado la comodidad de su cama y preocupado por cristalizar ideas que puedan aportar algo a la sociedad, un joven de 19 años de edad se dedicó en transformar su cuarto en un pequeño 'laboratorio" o 'taller" en donde construye sillas de ruedas gracias a impresoras 3D.

Se trata de Alejandro Colli, estudiante de ingeniería y nativo de Lanús quien siguiendo algunos tutoriales de YouTube y con algunas piezas compradas en la ferretería más cercana se animó a crear las ingeniosas sillas de ruedas para los perritos que las requieran.

Vi que había gente trabajando con prótesis para humanos pero nadie estaba haciendo para animales, así que me puse a investigar", dice. No tiene perro ni mascota, no es un fanático de los animales y sin embargo pasa casi todo su día pensando en perritos. Perritos a los que les falta una pata, perritos que no pueden caminar.