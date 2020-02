Con profundo dolor niño regala perrito para evitar los golpes de su papá

Para evitar que su papá siguiera maltratándolo, un niño dio en adopción a su perrito. La historia se volvió viral en Facebook.

Andrés, un niño de 12 años dejó a su cachorro afuera de un refugio de animales, para evitar que su papá lo siguiera maltratando y lo vendiera.

Junto al perro, que estaba dentro de una caja de cartón, se encontró una carta que decía:

Me llamo Andrés y tengo 12 años, entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo pero lo maltrata y lo patea. Una vez lo pateó tan duro que le lastimó su colita, espero puedan ayudarlo y lo cuiden. Le dejé un peluche para que no me olvide”.