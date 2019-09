Con un video AMLO invita a los mexicanos a la celebración del grito

CDMX.- En próximos días el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador dará su primer grito de Independencia desde el balcón central del Palacio Nacional, por lo que se está preparando la locación y así lo dio a conocer en un video.

En su cuenta personal de Twitter, el mandatario da un breve recorrido por salón de recepciones, mostrando los trabajos de limpieza que se están llevando a cabo y tendrán que estar listos para este domingo.

En el clip, Andrés Manuel López Obrador, invita a los ciudadanos a visitar el Zócalo capitalino desde las 4 de la tarde que comenzará la festividad donde se representarán a los estados de la República.

“México es un mosaico cultural, es recordar nuestra historia, es la maestra de la vida, tenemos que recordar la primera transformación en México que fue la Independencia, ya saben que la segunda fue el movimiento de reforma, la tercera la revolución y nosotros estamos llevando a cabo de manera pacífica la cuarta transformación”, indica el mandatario nacional.

El video titulado “Les invito al Zócalo a gritar juntos ¡Viva la Independencia de México!”, tiene una duración de 3 minutos con 37 segundos.

AMLO señala en el video, que durante las celebraciones se estarán dando aguas frescas, elote, tamales, limonada, “y sobre todo mucha fraternidad.

Ayúdenos todos para que no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan desde luego armas, eso no tiene nada que ver con los buenos tiempos, es la época de la no violencia”, indica en el video el presidente de México.