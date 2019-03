Conductor se 'liga' a policía para no se detenido y hasta 'besito' le deja

CDMX.- A través de las redes sociales comenzó a circular un video en el que se ve cómo un automovilista logró librarse de una multa de alcoholímetro, con tan solo unos cuantos piropos y una pizca de romanticismo.

En las imágenes se observa que el conductor le pide a lo mujer policía de la Ciudad de México que no se lo lleve al torito:

Neta, no me lleve. Está usted muy guapa ¿Me va a llevar al alcoholímetro? Oficial, en serio.

De acuerdo a información del portal La Neta Noticias, la oficial responde al conductor con una sonrisa coqueta, como si hubiera sido amor a primera vista.

No obstante, al ver que la estaban grabando, la policía le pidió al conductor que no subiera el video a Facebook, y él responde que no lo hará, pero que primero le mande un besito, a lo que ella accede.

No cómo crees, pero mandame un beso y no lo subo (se lo manda) Eso es todo chiquita.

A pesar de que el conductor ‘prometió’ que no subiría la grabación, parece que no cumplió y terminó compartiéndolo en las redes sociales, según el portal Pásala.

Circula a través de redes sociales un video en el que aparentemente un conductor "galaneo" con una oficial de policía que forma parte del alcoholimétro ¡hasta logró que le mandara un besito! ���� pic.twitter.com/o4ozV6MUwv — Diario Pásala (@DiarioPasala) March 30, 2019

Los cibernautas ya buscan la identidad de la uniformada, aunque hasta este momento se desconoce su nombre o si recibió alguna sanción por el hecho de dejar en libertad a un conductor en estado etílico.