Confiesa ser lesbiana, su papá le dijo que era gay y su madre se enamoró de una mujer

Argentina.- Tras confesar que era lesbiana, el mundo de la cinesta de origen argentino, Majo Staffolani, cambió para bien gracias a la experienia que tuvo con su familia, ahora ella presentó una nueva cinta inspirada en su historia.

Majo Staffolani tiene actualmente 30 años de edad y mediante una entrevista para el medio Infoabe, comentó que desde los 4 años sabía que era lesbiana, sin embargo, ella decidió confesarselo a su padre hasta los 15 años.

Tras decirle su orientación sexual, su padre le respondió “¿no será genético?”, y posteriormente le contó que él era gay.

Así mismo, hace aproximadamente dos años, su madre le hizo una revelación que cambió todo lo que ella pensaba de su familia: le contó que estaba enamorada de una mujer.

Ella es muy joven, me lleva 21 años nada más. Y a punto de cumplir los 50 años me citó en su casa después que me estuvo esquivando durante un mes. Pensé que era algo malo que no me quería decir por teléfono. Cuando llegué a su casa estaba muy nerviosa, y ahí nomás me dijo que estaba enamorada de una mujer. Para mi fue ´guau, mi mamá es lesbiana´. Ella lo vivió de forma muy simple, muy natural, como tiene que ser. Me pareció muy valiente, que a los 50 años, después de haber estado casada dos veces son hombres, tener dos hijas y un hijo, se haya permitido amar a una mujer”, comentó la cineasta.