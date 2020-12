Congreso de Estados Unidos declara a 'Shrek' patrimonio nacional

La Junta Nacional de Preservación de Películas incluye a ‘Shrek’ al Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso.

La noticia fue confirmada por DreamWorks Animation.

Estados Unidos.- La película animada ‘Shrek’ fue incluida en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso para 2020 y ha sido declarada como patrimonio nacional.

Como cada año, la Junta Nacional de Preservación de Películas en Estados Unidos selecciona hasta 25 películas para agregar a su registro, en esta ocasión le tocó a la cinta ‘Shrek’.

Mediante redes sociales DreamWorks Animation confirmó y celebró la incorporación de dicha película.

DreamWorks Animation tiene el honor de que Shrek sea incluido en el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso para 2020… No podríamos estar más felices de que Shrek se una a las filas de algunas de las películas más conmovedoras, transformadoras e importantes del mundo", se puede leer en la publicación.

Otras películas incluidas en esta edición fueron The Dark Knight, The Blues Brothers, Grease y The Joy Luck Club .

FRG