Crean página educativa gratuita para niños que se quedan en casa por coronavirus

Tampa E.U.- Tras la alerta de coronavirus (Covid-19), las clases en las escuelas de todos los niveles se han cancelado, incluso en México se informó que las vacaciones de Semana Santa se adelantaron y se agregó una semana más.

Muchos padres se han visto preocupados por la educación de sus hijos, sin embargo, la compañía educativa pública 'Scholastic' ideó una manera de mantener ocupados a los pequeños que se quedan en casa.

Esto con la creación de la página web 'Learn From Home', dicha plataforma ofrece cuatro categorías, 'PreK and Kindergarten', 'Grades 1 and 2', 'Grades 3-5' y 'Grades 6+0'.

Cabe resaltar que 'Learn From Home' es una plataforma gratuita y en inglés, diariamente será actualizada con información nueva, así como artículos, vídeos y desafíos de aprendizaje divertidos.

Lo únicos que se debe hacer para entrar a la plataforma es conseguir el usuario y la contraseña que ofrece la página web al momento de ingresar a esta y cuando se quiera navegar a cualquier categoría ingresarla.

Con información de Chanel 9.

FRG