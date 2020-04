Criticó que medias sanitarias eran tonterías y días después murió de coronavirus

Estados Unidos.- Un hombre de Ohia falleció de coronavirus, luego de que criticara públicamente las medidas sanitarias y asegurara que eran tonterías.

Según reportó Daily Mail, Jonh W. McDaniel, de 60 años, compartió en su cuenta de Facebook publicaciones en las que atacó al gobernador del estado, Mike DeWine, de cerrar varios establecimientos como medida preventiva para evitar la propagación del Covid-19. Apuntó a que el funcionario no tenía autoridad para clausurar los negocios.

Ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ‘tonterías’. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”