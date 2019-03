¡Cuidado!, ya existe un tipo de gonorrea que es mortal

Ciudad de México.- En Gran Bretaña unos médicos detectaron lo que denominaron "el peor caso" de gonorrea jamás registrado, ya que no han podido eliminar la enfermedad con antibióticos de primera elección (los principales al tratarse de esta enfermedad).

El paciente, según explicó el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés), es un hombre que contrajo la superbactéria a inicios de este año, cuando sostuvo un encuentro sexual en el sudeste asiático. Sin embargo, al aplicarle los medicamentos convencionales (azitromicina y ceftriaxona) constataron que no respondía a los antibióticos.

Esta es la primera vez que un caso muestra una resistencia de tan alto nivel a estos medicamentos y a la mayoría de los otros antibióticos comúnmente usados”, explicó la doctora Gwenda Hughes, del NHS.

El condón es la protección más eficaz contra la gonorrea.

Según a OMS y los Centros Europeos para el Control de Enfermedades, es la primera vez que se ve un caso así; y aunque hay una investigación en curso, aún no se han registrado otros contagios, afirmó el servicio de salud británico, incluso ya se rastrean las parejas sexuales del hombre para contener la propagación.

Análisis al sujeto sugieren que aún queda un antibiótico que pueden suministrarle, sin embargo, deben esperar varias semanas para probarlo.

La gonorrea

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia a través del sexo vaginal, anal u oral cuando no se ha utilizado protección; el condón es el método que mejor funciona para prevenirla.

Las parejas homosexuales no están exentas de este tipo de enfermedades.

Los síntomas incluyen una secreción genital espesa de color verde y amarillo, dolor al orinar y sangrado entre los periodos menstruales. Entre las personas infectadas, uno de cada 10 hombres heterosexuales y más de las tres cuartas partes de las mujeres, así como los hombres homosexuales, no presentan síntomas reconocibles.

Si la enfermedad no se trata puede provocar infertilidad, enfermedad inflamatoria pélvica y, en su caso, puede transmitirse al feto. La BBC en su portal señala que 78 millones de personas se contagian al año.

La supergonorrea

No obstante, el caso presentado en Gran Bretaña esta semana no es el primero de esta enermedad que se resista a los antibióticos y que cause conmoción a la sociedad médica.

En 2015, también en el Reino Unido, en la ciudad de Leeds, se detectó una cepa resistente a los medicamentos, pero los expertos señalan que el caso presentado el miércoles es el más alarmante de todos los registrados.

Olwen Williams, presidenta de la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH, aseguró que la aparición de esta supergonorrea es "muy preocupante" y muestra un gran desarrollo de la barcteria.

Si se trata de sexo ocasional lo mejor es cuidarse.

La OMS, en julio pasado, instó a los países a monitorear el contagio de la gonorrea resisteste y a invertir en fármacos, y expicó que actualmente solo hay tres candidatos para el tratamiento, pero aún están en desarrollo y sin garantía de que funcionen.