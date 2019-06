Da a luz nuevamente a bebé mitad hombre mitad mujer

Estados Unidos.- Amie Schofield y su marido tuvieron un bebé llamado Victory y comprobaron que era intersexual, debido a que su cuerpo es mitad hombre mitad mujer.

Lo llamamos Victory, porque es un nombre neutral en inglés, entre Victor y Victoria, afirmaron los padres.

El bebé, tuvo dos cromosomas X y un Y. Sin embargo, sus padres tratarían de cambiar la visión del mundo, para que acepte a las personas intersexuales.

Victory Schofield y su madre

Los padres muy preocupados decidieron alterar su naturaleza y someter al bebé a una operación para inclinarlo hacia el lado masculino, ya que no es la primera vez que la mamá da a luz un bebé intersexual con cuerpo mitad hombre mitad mujer.

De acuerdo con el portal de noticias el nuevo heraldo, la operación no resolvió nada, y los padres de Victory lo aceptaron por quien es.

No queremos que se vea a sí mismo y piense que algo está mal simplemente porque es diferente a los demás, dijo Schofield.

Los médicos tradicionalmente han operado y suministrado hormonas a los niños intersexuales para hacer que tengan características más típicas de los varones o las niñas, pero hay una creciente resistencia a esa política.

Críe a mi primer hijo como varón, pero con el paso del tiempo le salieron caderas femeninas y senos, y sus compañeros se burlaban de él, agregó.

Por alguna razón, ambos hijos de Amie no respondían a las hormonas masculinas, pero decidió con su esposo no tratar de definir el género en particular del último bebé.