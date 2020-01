Demandan a mujer por no dejar a gata dormir en su cama

Estados Unidos.- Cuando Carol Money supo que estaba enferma de cáncer, busco un nuevo hogar para su gatita Lacie, ya que ya no podía cuidar bien de ella; sin embargo, ahora busca recuperar a su mascota y ha demandado a la mujer que le dio una nueva familia a Lacie.

De acuerdo con The New York Post, Money de 73 años, dio en adopción a su gatita en 2018, ya que el cáncer de seno que padecía ya no le permitía cuidar bien de Lacie.

Fue así que Danette Romano y su esposo adoptaron a Lacie tras pagarle $65 dólares, para llevarla a vivir a su casa en Syracusse, Estados Unidos; al momento de la adopción, acordaron con la antigua dueña el devolverle a la gatita si el animal "no era feliz con ellos"

Al parecer, todo fue bien al principio, hasta que Money decidió visitar a la nueva familia de Lacie y en medio de la conversación, el esposo de Danette confesó que no dejaban dormir a la gatita con ellos en su cama, como hacía su vieja dueña.

A partir de ahí, Money comenzó a acosar a la familia con mensajes, llamadas y correos electrónicos, a tal punto que a finales de 2018 recibió una orden de cese y desista para pedirle que ya no contactara a los Romano.

Fue por ello que Money decidió demandar al matrimonio "por incumplimiento de contrato", argumentando que ellos sabían que no dejarían dormir a Lacie en su cama e "intencionalmete ocultaron esta información para engañarla y hacer que aceptara la adopción.

Como parte de la demanda, Money exige que le sea devuelta la gata, aunque se desconocen sus otras exigencias.