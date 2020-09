Denuncia que recibió los restos de su abuelo desaparecido en una caja de mayonesa

Argentina.- Una mujer denunció en redes sociales que recibió los restos de su abuelo desaparecido en una caja de mayonesa.

Una mujer llamada Verónica Sosa compartió en su cuenta de Facebook que había recibido por parte de las autoridades una caja de mayonesa con los restos de su abuelo Luis Sosa, quien había desaparecido en el año 2019 en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, Argentina.

¿Se puede ser más basura? un año y ocho meses esperándote y buscándote, y te entregan ¡como si no fueras nada! ¡Así, en una caja de mayonesa!", denunció Verónica.

Según una entrevista para el medio local Todo Noticias Argentina, la mujer comentó que la búsqueda por las autoridades no había sido la correcta, pues tan solo un mes después de la desaparición, encontraron un cráneo en un contenedor de basura que en ese momento aseguraron que pertenecía a una mujer de aproximadamente 40 años.

Sin embargo, hace poco el fiscal a cargo informó a los familiares que las osamentas halladas en aquel entonces fueron analizadas nuevamente y pertenecen a su abuelo, Verónica considera que el cráneo fue "claramente plantado" en la escena porque no había otro pedazo o ropa que indique que Sosa murió en ese lugar.

Tenemos muchas dudas con respecto a los restos. Ya no sabemos si pertenecen a mi abuelo, a una mujer o a otra persona. Encima no le podemos dar cristiana sepultura porque no nos dieron el certificado de defunción. Parece otra tomada de pelo”, concluyó la joven.