Denuncian a joven, casi mató a su novia por no traer cigarros

San Luis Potosí .- Mediante redes sus redes sociales una joven identificada como Jovana Salvatore denunció los constantes abusos que sufrió por parte de su novio Fernando Lugo, apodado 'Zkyzo', mismos que iban desde golpes hasta insultos por diversas situaciones tales como olvidar las llaves o no darle un cigarro.

La joven indicó mediante su publicación que fue en 2015 cuando comenzó una relación con Fernando Lugo, apodado 'Zkyzo o ´Toxiko', sin embargo, el noviazgo llegó a su fin hace un mes a su fin luego de que Salvatore fuera víctima de múltiples maltratos, humillaciones y abusos.

Cuando comenzaron con su relación ella tenía 16 años de edad y el 26, pero luego de un año la violencia comenzó. La primera vez señaló que él le dió una cachetada pero al pasar los meses las muestras de agresividad fueron incrementando.

En su dencuncia en redes, recordó que en 2017 acudió junto con 'Zkyzo' a un evento en León Guanajuato en donde estando alcoholizado le pidió un cigarro, la joven al no tener uno le contestó que no, por lo que terminó siendo golpeada:

“Yo no tenía porque yo no fumo, al decirle que no tenía ningún cigarro comenzó a golpearme, me arrastró de mi cabello por toda la habitación, me pateó el estómago y encajo sus uñas en mi rostro, yo solo gritaba de miedo pidiendo ayuda”, publicó.