Desempleado no puede ingresar a su ciudad y duerme con su familia en un camión

Argentina.- Un hombre junto con su familia ha dormido en las carreteras por más de dos semanas esperando entrar a la provincia de Formosa.

Según informa Cadena 3, Daniel Romero trabajaba en Córdoba, Argentina, pero al quedarse sin empleo decidió regresar a su tierra natal.

Hace cuatro meses realizó los trámites pertitentes, pero no recibió respuesta. Los camioneras que transitan por la ruta 11 han sido quienes ayudan al matrimonio y al menor con comida.

La familia duerme dentro de un camión.

Hace cuatro meses tramitamos el ingreso, pero nadie nos contesta nada, ni nos da una solución. Nos niegan el ingreso”, señaló.

Algo sorprendente es que una estación de policía que está a sólo 200 metros se da negado a ayudarles.

No nos atienden, ni ayudan porque no somos de Chaco. No pertenecemos acá, somos de Formosa y ellos se tienen que hacer cargo de nosotros, pero se lavan las manos”, reclamó.

La familia no es admitida tampoco en el pueblo Puerto Eva Perón, en donde podrían conseguir comida. En Argentina, las altas temperaturas de hasta 43 grados han empeorado la sitaución de Romero y su familia, quienes no han podido bañar y no cuentan con agua ni alimentos.

La Policía sólo se acercó a tomarnos los datos, pero ningún funcionario vino. Gracias a Dios no tenemos ningún síntoma de nada, pero mi hijo la pasó mal porque lo picó una araña, después de eso nada más”, relata al medio.

Otra historia de un padre que buscaba entrar a Formosa para ver a su hijo terminó en una trágica muerte al intentar cruzar el río nadando e ingresar a la ciudad.

