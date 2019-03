Desobedeció a bomberos y se metió entre el fuego para salvar a su perra

California.- Un héroe que se metió entre el fuego para salvar a su mascota, se hizo viral en redes sociales.

Podemos observar en el video, que un equipo de bomberos se encontraban tratando de apagar el fuego de una vivienda, José Guzmán, el propietario de la vivienda, de inmediato ingresó a su vivienda para salvar a su mascota.

De acuerdo con el portal de noticias antena3, el hombre desobedeció las normas establecidas por los bomberos y se metió a la vivienda durante algunos segundos.

Mientras José entró al fuego, los bomberos quedaron angustiados, sin embargo, segundos después el dueño sale de su vivienda acompañado de su perra, Gabanna, y con algunas quemaduras leves en el brazo.

This shocking cellphone video captures Jose Guzman rushing past firefighters and into his burning home looking frantically for his dog. Just moments later, both of them run out.



