Despierta y halla una serpiente mortal en su cuarto

Tailandia.- Un joven despierta y se lleva tremenda sorpresa al encontrar una serpiente mortal en su cuarto.

Los hechos se registraron en una casa en Krabi, Tailandia, en donde según información de NewsFlare, un joven de 20 años llamado Prasit Pakorn, se encontraba dormido en su cama cuando empezó a escuchar ruidos en el piso de su cuarto.

Al mirar alrededor, se percató que dentro de su habitación se encontraba una cobra real debajo de los estantes. Minutos después Prasit, pidió ayuda a los vecinos que arrastraron al reptil fuera de la casa.

En un video con una duración de casi 4 minutos, se puede observar como el joven con ayuda de una vara intenta sacar al enorme animal del estante.

Después logra agarrarlo del cuerpo y lo recorrió hasta tener completo control de la cabeza y reducir la probabilidad de una mordida.

Al ser sacado de la habitación, los vecinos lo observaron y lo midieron, informando que el reptil medía alrededor de 14 pies de largo (121 centímetros aproximadamente).

La cobra debe haber entrado en mi habitación mientras dormía. Me alivia que no me haya mordido”, comentó el joven.