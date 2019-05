Después de separarse, tendrán que compartir la custodia... de su perro

Valladolid.- En España, un peculiar juicio de custodia acaba de concluir. Luego de separarse, una pareja de Valladolid peleaba por la custodia, pero no de sus hijos, si no de "Cachas", el perro West Higland Terrier que habían adoptado juntos.

Cachas vivirá 6 meses con cada uno de sus dueños. Foto: Henar Sastre

Un juez de la Primera Instancia número 9 de Valladolid decretó que "Cachas" no es un objeto, si no un ser sintiente, por lo que Carlos y su ex novia Silvia compartirán la custodia de su cuidado, con el derecho de copropiedad.

Anteriormente, la pareja tenía un acuerdo de "tenencia compartida" en la que "Cachas" viviría 15 días con cada uno, pero Carlos no estuvo de acuerdo, por lo que volvieron a juicio. El nuevo acuerdo establece que "Cachas" vivirá 6 meses con cada uno de sus dueños.

El magistrado de Instancia 9 considera que el can, de nombre #Cachas, no es una cosa, sino un ser sensible, y aprueba que pase seis meses con cada propietario: medio año en #Valladolid y medio año en #Alicante. https://t.co/jv8a98liVs — TSJ Castilla y León (@TSJCyL) 28 de mayo de 2019

Juicio insólito

El acuerdo es porque Carlos anunció que se mudaría a Alicante con su nueva novia y esto facilitará los traslados para entregarlo, reporta EP.

Nuestro compañero Antonio Berdugo, analiza pra @rtve la sentencia de “Cachas”, el perro más famoso del país, que tendrá que cambiar de hogar cada 6 meses tras una salomónica resolución judicial. #cachas #valladolid #abogadoanimalista pic.twitter.com/kUqH8ogbNd — M&BL Abogados (@mbl_abogados) 28 de mayo de 2019

Luego de saber que iba a mudarse a otra ciudad, Silvia exigió que se respetara la custodia compartida, ya que ambos son titulares del perro e incluso ella gastó más de 377 euros para comparlo.

Sin embargo, Carlos exigía la tenencia exclusiva. Incluso su nueva novia, Diana T., contó la cercanía que tenía "Cachas" con su hija y otro perro que tienen la pareja, explicando que tener la custodia compartida "desestabilizaría a su familia".