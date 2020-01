Detienen a joven por matar a su novia y comer su corazón en falso ritual

Nigeria.- Un hombre asesinó a su novia y después él y su madre consumieron su corazón y su busto, todo como parte de un ritual en el que presuntamente se volverían ricos.

De acuerdo con el reporte del medio inglés Mirror, Owolabi Adeeko, de 23 años de edad, fue arrestado tras confesar que mató a su novia, Favour Daley-Oladele de 22 años de edad y estudiante de sociología en la Universidad Estatal de Lagos.

Dijo que la golpeo con una herramienta en una iglesia, y que después le sacó el corazón y le cortó el busto, los cocinó y los comió junto a su madre, todo como parte de un ritual de abundancia que fue dirigido por un profeta, el pastor Segun.

Sin embargo, tras ser atrapado y confesar su crimen, el joven Owolabi aseguró que su economía no mejoró, y que se arrepiente de lo que hizo.

No tenemos dinero. Las cosas no han salido bien. El negocio de mi madre no ha mejorado después de todos mis esfuerzos. Creo que el ritual de dinero no funcionó", dijo.

Su madre, Bola Adeeko también fue arrestada por el crimen, aunque su hijo asegura que ella es inocente.

Por la ley del karma, ya sé que voy a morir asesinado. Lo que me duele es que mi mamá no sabía nada y sería malo que fuera castigada por algo en lo que no tuvo nada que ver. He aceptado que me matarán, pero no deberían hacerle nada a mi madre, porque ella es inocente", afirmó.