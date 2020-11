Detienen a youtuber por presuntamente grabar glúteos de mujeres

Ciudad de México.- El youtuber ‘Rata Política’ y el activista Óscar Onofre Zurita fueron detenidos por presuntamente grabar los glúteos de un grupo de mujeres.

Los hechos se registraron en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando autoridades detuvieron una pelea entre los dos hombres y un grupo de mujeres feministas, quienes denunciaron presunto acoso sexual.

La Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que ambos hombres fueron trasladados a la Fiscalía de Delitos Sexuales, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx).

He solicitado respetuosamente a la @FiscaliaCDMX que las investigaciones se lleven con toda transparencia y justicia para que se informe a la ciudadanía. Estaré vigilante a que no haya acusaciones injustas, ni tampoco violaciones a la intimidad de las mujeres. 4/5

En redes sociales circulan videos del youtuber que pedía ayuda a sus seguidores después de haber sido detenido y argumentó que son falsas las acusaciones por las que fueron arrestados, ya que ellos se encontraban realizando una transmisión en vivo para mostrar las ofrendas del Día de Muertos.

Ese fue el policía que me golpeó y que me tumbó el celular. A él se lo llevaron a la Delegación y está operado del brazo y le volvieron a sacar el hueso. Todo por defender a esas pinches viejas. Yo fui la agredida, y ellas estaban en un pinche carro. Deberían de primero investigar. Y la Policía dejó que se fueran las chavas que me golpearon en el vientre y en la cara, y la señora dijo que es porque a ella le mataron a su hija, ¿eso le da derecho de golpearme?”, denunció la esposa del youtuber.