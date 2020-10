"Dije que el virus era patraña y ahora estoy cerca de morir", comenta empresario

Inglaterra.- Tras contagiarse de coronavirus (Covid-19) durante sus vacaciones, un hombre emitió una advertencia urgente.

El empresario, Chris Grailey, de 29 años, se encuentra ahora en cuidados intensivos después de contagiarse de Covid-19, por lo que decidió compartir un video para que las personas se tomen la enfermedad en serio.

Así mismo, detalló que no tiene problemas de salud subyacentes y que está en la cama de un hospital respirando con una máscara de oxígeno.

La forma en que me he sentido en la última semana ha sido lo más cercano al infierno que he estado.Honestamente, me senté allí y estaba listo para rendirme. No puedo respirar, caminar, moverme. Soy como un zombi… La razón por la que les estoy mostrando todo esto es porque fui el primero en decir que todo era una patraña que solo era conspiración del gobierno”, aseguró.