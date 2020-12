Dio positivo en prueba rápida de Covid-19 y toma fatal decisión; no tenía el virus

Coahuila.- Los falsos positivos de las llamadas “pruebas rápidas” para detectar el Covid-19 han sido un riesgo desde el inicio de la pandemia, pero Saltillo, Coahuila, provocaron que un joven decidiera atentar contra su vida.

De acuerdo con El Universal, el pasado sábado Mario Alberto “M”, de 29 años, llegó al Hospital General de Zona (HGZ) No.7 del IMSS, en Monclova, con síntomas de Covid-19.

El joven, proveniente del municipio de Frontera, presentaba saturación (oxigenación) de un 90% y una prueba rápida de coronavirus dio positivo, por lo que fue ingresado al área Covid donde le practicaron una prueba de confirmación (PCR).

El joven permaneció hospitalizado a la espera de los resultados y este lunes, por su propio pie, entró a uno de los baños del hospital.

Veinte minutos después, un enfermero fue a buscarlo ya que llevaba demasiado tiempo en el baño y descubrió que se había quitado la vida en el cubículo del baño.

Lamentablemente, poco después llegaron los resultados de su prueba de confirmación y se descubrió que el joven no estaba contagiado.

Leopoldo Santillán Arreygue, delegado del IMSS en Coahuila, lamentó la muerte del joven y aseguró que “fue un caso fortuito, inesperado”.

Además, declaró que no se pueden tomar medidas contra el personal del hospital.

No podemos tomar medidas contra el personal porque no fue un homicidio, fue una situación fortuita, un caso inesperado. El paciente estaba en posibilidades físicas de desplazarse al baño y de resguardarse por su propio medio, no sabemos adentro que puedan hacer", dijo.