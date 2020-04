Doctora se contagia de coronavirus y le queman su coche

Argentina.- Una doctora que se había contagiado de coronavirus (Covid-19), fue atacada por sus vecinos pues hasta le quemaron su coche para que se fuera del vecindario en donde vivía.

Los hechos se registraron en la ciudad de La Rioja, en Argentina, en donde la doctora de nombre Claudia Salguero, laboraba en una clínica privada cuando se contagió de coronavirus y tuvo que ser internada.

La mujer cuando estaba en cuidados intensivos, recibió una lamentable noticia: le quemaron el automóvil que estaba estacionado afuera de su casa y además le habían dejado un cartel en donde la amenazaban para que se fuera del barrio.

Mi hija me llamó angustiada y contó lo ocurrido, y yo sin poder acompañarla porque desde que me detectaron coronavirus, no me moví de donde me encuentro”, informó para Minuto Rioja.