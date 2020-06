Donna Brown recupera su cartera 58 años después, se la robaron en el cine

Donna Brown tenía 15 años de edad cuando fue a su cine local, llamado Sunset, y ahí perdió su billetera roja.

El billetero rojo rubí desapareció mientras ella estaba en el baño. Donna se lavó las manos y dejó su billetera allí. Cuando regresó a buscarlo, ya no estaba.

Dentro de la billetera había una colección de preciosas fotos en blanco y negro y un dólar de plata especial, sus tarjetas de identificación y su permiso de trabajo.

Casi seis décadas después, Terry Clark, el propietario del Sunset Theater, comenzó las renovaciones para convertir el antiguo teatro en un centro de artes escénicas remodelado.

Durante la construcción, la tripulación encontró una billetera roja pegada dentro de las paredes.

Terry sabía que necesitaba localizar a su legítimo dueño.

Lo que me conmovió fueron las fotos”, dijo. “Las fotos familiares, los amigos que expresaron mis mejores deseos, ‘espero que nunca perdamos contacto’, todas las cosas que escribieron en las fotos como lo hicimos con nuestros anuarios. Eso fue Facebook en 1960, lo llevaste contigo ... No sabía la historia de esas personas, no sabía quién fallecía, no sabía qué significado tenían para ella, así que sabía que tenía que conseguir de nuevo a ella”.