Dos niños muestran el verdadero significado de la amistad

Chetumal.- La inocencia de los niños nos sorprende día a día, en redes sociales están circulando unas fotos de dos niños de kinder que están tomados de la mano, uno de ellos es ciego el otro no lo suelta nunca y lo guía paso a paso.

La amistad de estos niños es muy grande, de acuerdo al texto que acompaña a las fotos, una maestra explicó que son mejores amigos y que siempre están juntos, según el portal de noticias Debate.

De acuerdo a la publicación una persona se sorprendió mucho al ver a los dos niños tomados de la mano mientras que uno le hablaba en el oído, cuando los pequeños se fueron acercando se dio cuenta de que uno de ellos era invidente.

En el texto de la imagen se puede leer lo siguiente:

El día de ayer me tocó ir a un Jardín de niños a unas platicas en el lugar donde estoy haciendo mi servicio, cuando venía el grupo de niños dos en particular llamaron mucho mi atención, un par de niños venían tomados de la mano, uno de ellos le venía hablando al oído al otro y lo venía guiando, conforme se fueron acercando me percaté que uno de ellos era invidente.