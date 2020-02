Dudaron de niña, pero video mostró que sufría abuso de familiar

Argentina.- Leandro Martínez, un hombre de 43 años, se encuentra prófugo luego de revelarse un video que muestra los abusos sexuales que cometía en contra de una sobrina suya menor de edad.

Aunque la identidad de la menor fue reservada por su seguridad, Todo Noticias reveló que la niña sufrió abusos sexuales de parte de su tío al menos desde 2018.

Los padres de la menor abusada supieron por primera vez de ello ese año, cuando la madre de una amiga de su hija les mostró unos audios donde ella revelaba que había descubierto a su tío tocando sus partes íntimas mientras dormía en su casa.

Hola, no sabés lo que me pasó, mi tío me tocó la cola y la 'chucha'. Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome. Yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza. Como que me quiso violar", decía la menor sólo identificada como V.