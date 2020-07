'Duele mucho' Estudiante rifa un chivo para su cirugía de riñón

Tamaulipas.- Una estudiante que necesita recaudar fondos para una cirugía de riñón realizará una rifa de un chivo.

Con el objetivo de recaudar fondos para su tercera cirugía de riñón, la joven estudiante Carmen Rodríguez Domínguez, realiza diferentes actividades, entre las que llama la atención la rifa de un chivo, a través de redes sociales.

Agrega que, ella requiere reunir 50 mil pesos porque utiliza catéteres en ambos riñones, "y necesito operarme antes de que caduquen".

Carmen comentó que es estudiante de la Licenciatura en Derecho, en la Universidad Vizcaya, Campus Ciudad Victoria. Incluso, una de sus compañeras comenzó una campaña y le hizo una página "Unidos por Carmen".

La pesadilla de ella comenzó en plena pandemia, ya que el 1 de junio comenzó a tener dolores y fue a consulta.

El doctor me ordenó radiografías y una urografía, el día 4, con los resultados, me dijo que el riñón derecho no estaba funcionando y requería de un urólogo urgente".