Durante cuarentena, maestra camina 10 km para llevar tarea a sus alumnos

Argentina.- Una maestra que mostró empatía por sus alumnos que no tienen acceso a internet, se volvió viral en redes sociales pues decidió caminar más de 10 kilómetros para que sus alumnos no detengan sus estudios durante la cuarentena por coronavirus (Covid-19) y puedan hacer sus tareas.

Debido a la contingencia por coronavirus, las clases presenciales o tradicionales tuvieron que se canceladas para evitar más propagación de la enfermedad, es por eso que se ha propuesto continuar con clases online, sin embargo, estudiantes con bajos recursos no cuentan con alguna computadora o internet en sus casas.

Tal es el caso de estos alumnos en Santa Fe, Argentina, quienes no pudieron estar en las clases online pues no cuentan con las herramientas necesarias para tomar las clases, por lo que una docente decidió hacer un gran esfuerzo y llevar personalmente las tareas y trabajos para sus alumnos.

Según información de medios locales, la maestra llamada María Caballero proveniente de Santa Fe, Argentina, ha decidido caminar más de 10 kilómetros, dos veces por semana para llegar a las casas de sus alumnos y poder apoyarlos con su educación.

Los alumnos dejan la tarea ya hecha, colgada en las puertas de su casa para que ella se las lleve y las revise, posteriormente María deja una tarea y a la siguiente visita entrega las tareas que revisó.

Mis alumnos no tienen internet y si tienen que comprar el paquete les cuesta. Algunos cuando tienen saldo me pueden mandar y otros no, se complica un poco”, comentó María para Telefé.