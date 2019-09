Durante todo un mes pidió matrimonio y su novia jamás se percató

Inglaterra.- Muchos lo piensan y lo vuelven a pensar, algunos aceptan dar ese gran paso y algunos otros de plano mejor no se animan. El pedir matrimonio en la actualidad sin duda requiere de enorme valentía.

Edi Okoro, de 30 años, originario de Herefordshire en Inglaterra, llamó la atención de propios y extraños ya que durante un mes le pidió matrimonio a su novia sin que ella se diera cuenta.

La idea era tomar fotos en escenarios más atrevidos, hasta que encontrara el momento perfecto para proponer, o hasta que me atraparan, ¡en ese momento lo propondría!”, señaló en Facebook.

Al final y cuando se decidió a hacer la propuesta, ¡y ella dijo que sí!

Nos comprometimos y no me descubrieron, pero cómo lo hice es otra historia. Nos tomamos esta foto poco después de que ella dijo Sí. No supo de estas fotos hasta semanas después”.