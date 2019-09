Durmió escuchando música y muere al explotarle su celular

Kazajistán.- Una familia de Asia Central sufrió la peor tragedia de su vida al entrar a la recámara de la adolescente y hallarla muerta sobre su cama.

La tragedia ocurrió luego de que la adolescente durmió con su teléfono celular cargado a la luz eléctrica y a la vez escuchar música. La chica se quedó dormida y de pronto el teléfono que tenía debajo de su almohada explotó.

Alua Asetkyzy Abzalbek, de apenas 14 años quedó sin vida y con una fuerte lesión en la cabeza.

Sus familiares llamaron a emergencias, pero al llegar los paramédicos, no lograron hacer algo para salvarla, pues ya no presentaba signos vitales.

Fueron los médicos forenses quienes horas más tarde relevaron la circunstancia de la muerte, pues la pila se sobre calentó y provocó que el equipo estallara, así lo informaron medios locales.

Todavía no me lo puedo creer. Eras la mejor. Habíamos estado juntas desde la adolescencia. Va a ser muy duro para mí estar sin ti. Me has dejado para siempre”, escribió Ayazhan Dolasheva, la mejor amiga de Alua.